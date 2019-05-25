В НАТО хотят устранить Россию как конкурента, считают в Совфеде

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новая стратегия НАТО рассчитана на устранение России как военного и экономического конкурента, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

В НАТО решили принять новую военную стратегию альянса, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Он объяснил такое решение "ядерной угрозой" со стороны России и "новыми вызовами" на востоке и юге. По словам Столтенберга, новая стратегия требуется для того, чтобы добиться полной защищенности стран-участниц альянса и обеспечить стабильность в будущем.

"Это проявление доктрины отбрасывания России. Её уже не сдерживают. Её устраняют как военного и экономического конкурента", - сказал Морозов РИА Новости в субботу.

Россия, по мнению альянса, должна проиграть ядерную гонку и экономически обескровиться, отметил он. Кроме того, НАТО рассчитывает на смену власти в РФ, полагает сенатор.