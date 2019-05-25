МЧС опубликовало видео спасения дельфинов при пожаре в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Спасатели Севастополя опубликовали видео с тушением пожара в дельфинарии, из-за которого сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать из крытого бассейна двух дельфинов.

Сообщение о пожаре по адресу: набережная Корнилова, 2, где расположен дельфинарий, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях утром в субботу. Пожар был ликвидирован, его площадь составила 110 квадратных метров, дельфины спасены.

На кадрах, опубликованных на сайте севастопольского управления МЧС, видно, как спасатели выносят из бассейна дельфинов на носилках. По словам спасателей, вес каждой афалины составлял около 300 килограммов. Дельфины были перенесены в открытый бассейн, их состоянию ничего не угрожает.