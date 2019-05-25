Подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора доставили в регион

ВОЛГОГРАД, 25 мая - РИА Новости. Евгений Ремезов, задержанный по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году, доставлен в Волгоград для проведения следственных действий, сообщили РИА Новости в субботу в СУ СК России по региону.

Ранее сообщалось, что Ремезов, подозреваемый в покушении на Бочарова, был задержан 23 мая в Москве. По информации Волгоградского областного суда, Ремезов был заочно арестован в апреле 2019 года.

"Ремезов уже в Волгограде, следователи приступили к следственным действиям с его участием",- сообщил РИА Новости в СК.

По данным следствия, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома. Уточняется, что в доме проживал губернатор Бочаров с семьей. Как ранее Бочаров сообщал РИА Новости, этот дом он арендовал.

Следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города, торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. Губернатор в то время добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, ранее переданных в аренду. Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из РФ для алиби, полагает СК. Ремезов был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью.