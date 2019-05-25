Пригожин прокомментировал результаты спецвыпуска шоу "Голос.Дети"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" итоги спецвыпуска программы "Голос.Дети".

Он признал мудрым решение Первого канала присудить победу всем участникам финала шоу. Пригожин предположил, что дочь Алсу Микелла Абрамова пропустила спецвыпуск в связи с "психологической травмой" после скандала вокруг подтасовки голосов.

"Потому что когда дети идут к какой-то неизвестности, когда тебя пинают ногами, это очень сложно пережить взрослому человеку, а когда мы говорим о детях — особенно", — заявил он.

Продюсер считает, что девочка очень талантлива и хорошо поет. По его мнению, у нее фантастические перспективы в музыкальной карьере.

Пригожин пообещал поддержать Абрамову, если это потребуется.

"Если с таким предложением (стать продюсером. — Прим. ред.) на меня выйдут родители, им понадобится моя помощь, то скорее да, чем нет", — сказал он.

В пятницу в эфире спецвыпуска "Голос.Дети" гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта и пообещал, что шоу не закроют.

Недетский скандал

В апреле в финале шестого сезона шоу "Голос.Дети" победила Микелла Абрамова, получив около 56 процентов голосов зрителей. Такой итог конкурса вызвал широкий общественный резонанс. Первый канал обратился за помощью к международной компании Group-IB, специализирующейся на расследовании преступлений с использованием высоких технологий.