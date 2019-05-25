В МИД Украины прокомментировали решение трибунала по морскому праву

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Украина ожидает, что Россия быстро и в полном объеме выполнит решение Международного трибунала по морскому праву, который потребовал освободить 24 украинских моряка и три судна, заявила в субботу заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом Международный трибунал по морскому праву не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков. Ранее российская сторона известила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала", - написала Зеркаль на странице в Facebook