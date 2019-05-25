В МИД Украины прокомментировали решение трибунала по морскому праву

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Украина ожидает, что Россия быстро и в полном объеме выполнит решение Международного трибунала по морскому праву, который потребовал освободить 24 украинских моряка и три судна, заявила в субботу заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом Международный трибунал по морскому праву не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков. Ранее российская сторона известила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.
"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала", - написала Зеркаль на странице в Facebook.
В свою очередь министерство иностранных дел РФ, комментируя решение Международного трибунала по морскому праву, заявило, что возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена. В ведомстве добавили, что на данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины и что в ходе последующего арбитражного разбирательства Россия намерена последовательно отстаивать свою позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых обстоятельств.
6 мая, 18:23Эксперт: у нас нет причин оправдываться по инциденту в Керченском проливеРоссия не будет участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по инциденту в Керченском проливе. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.