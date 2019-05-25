Россия и Украина должны до 25 июня отчитаться по инциденту в Черном море

ГАМБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

"Суд решил, что Украина и Россия должны каждая предоставить в суд первоначальный отчет, о котором говорится в параграфе 121 не позднее 25 июня 2019 года", - сказано в документе.

Ранее российская сторона известила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.