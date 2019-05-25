В МИД Украины назвали решение трибунала по морскому праву победой

ГАМБУРГ, 25 мая - РИА Новости. В МИД Украины назвали "настоящей победой" решение Международного трибунала по морскому праву по Керченскому проливу, потребовавшего от России освободить украинских моряков, задержанных после провокации возле Керченского пролива.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом Международный трибунал по морскому праву не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков. Ранее российская сторона известила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"Это настоящая победа. Это то, за чем мы обращались в трибунал, и трибунал принял ясное и четкое решение о немедленном освобождении кораблей и моряков", - заявила журналистам на выходе из зала суда замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Трибунал также предписал России и Украине до 25 июня представить отчеты по ситуации в Керченском проливе. "Россия также, как и мы, будет должна предоставить отчет в трибунал в течение месяца о том, как они реализуют решение трибунала. Это самое важное: как они поведут себя, что они будут делать - это проблема их внутренней политики", - заявила Зеркаль журналистам.