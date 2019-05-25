Калининград завершил эстафету флешмобов, посвященных переходу на "цифру"

КАЛИНИНГРАД, 25 мая - РИА Новости. Калининград завершил эстафету флешмобов, посвященных переходу с аналогового на цифровое телевещание, среди регионов так называемой "третьей" волны: волонтеры выстроились в слово "цифра" и запустили в небо воздушных змеев с логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, передает корреспондент РИА Новости.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, однако правительство РФ решило продлить этот срок и около 20 регионов перевести на "цифру" 14 октября, организовав четвертую волну отключения "аналога". В Калининградской области отключение аналогового телевещания произойдет 3 июня 2019 года.

"У нас почетная миссия - мы как самый западный регион завершаем флешмоб, посвященный переходу на "цифру". В регионе уже все сделано для того, чтобы устранить цифровое неравенство в получении качественного цифрового сигнала, чтобы жители могли получать 20 бесплатных каналов в хорошем качестве. Звонков на горячую линию немного, волонтеры подготовлены, информация доступна, приставки в наличии есть, поэтому проблем с переходом в регионе не предвидим", - сказал РИА Новости областной министр цифровых технологий и связи Алексей Игнатенко.

В самом начале акции калининградцы приняли участие в "цифровой разминке", которую провела многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, а ныне зампредседателя регионального правительства, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко. Затем волонтёры вместе с руководителем областного агентства по делам молодежи Денисом Калиновским выстроились в слово "цифра".

"Калининградская область с 2010 года переходит на цифровое вещание, у нас стопроцентное покрытие, что не всем субъектам на сегодняшний день удалось. Нашими преимуществами является компактность области, отличная команда, в том числе команда волонтеров", - сказала вице-премьер регионального правительства Наталья Сибирёва.

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В 2010 году цифровой сигнал в Калининградской области уже был выведен в эфир, а в 2015 году строительство региональной сети было завершено полностью. Сейчас стопроцентное покрытие области сигналом обеспечивают 11 передающих станций.