В Госдуме объяснили, почему полуостров не показался главе ВСУ украинским

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Крым в 2010 году, когда его в последний раз посещал глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, уже открыто боролся против позиции официального Киева, поэтому регион для него действительно не предстал украинской территорией, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что бывал на полуострове трижды. По его словам, во время последней поездки - в 2010 году - его "шокировали" повсеместная реклама российской водки и изображения российского флага. Он также назвал регион "плохим остатком СССР".

"Во время поездки Хомчака в Крым в 2010 году был период краха "крестового похода" украинизации против полуострова. Жители Крыма, возмущенные тем, что им насаждают чужой язык, чужое мировоззрение, чужая культура и чужая история, открыто боролись против официального Киева. Вполне возможно, будущий глава генерального штаба Украины услышал нелицеприятные для себя откровения и всерьез задумался - Украина ли это?" - сказал Бальбек РИА Новости в субботу.

Он подчеркнул, что на самом деле Украина потеряла Крым ещё в 90-е годы, когда обманывала местных жителей и навязывала свои традиции и устои.