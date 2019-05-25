На выборах ЕП в Латвии к 12 часам проголосовали более 20% избирателей

Логотип на здании Европарламента в Брюсселе. Архивное фото

Логотип на здании Европарламента в Брюсселе

РИГА, 25 мая – РИА Новости. На выборах Европейского парламента в Латвии к 12.00 субботы проголосовали 285,7 тысячи избирателей или 20,23% от общего числа, говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"В субботу до полудня проголосовали 127,4 тысячи избирателей или 9,03% общего числа, остальные сделали свой выбор в ходе досрочного голосования. Всего проголосовали 285,7 тысячи избирателей или 20,23%", - сказано в сообщении.

На предыдущих выборах Европарламента к этому времени проголосовало 17,46% избирателей, в том числе досрочно - 6,84%, а в день выборов до 12.00 - 10,62% избирателей.

Право голосовать на выборах Европарламента имеют 1,412 миллиона жителей Латвии.