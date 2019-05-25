Австралийские авиакомпании отменили более десяти рейсов из-за вулкана Агунг

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Австралийские авиакомпании отменили 14 рейсов из-за извержения вулкана Агунг на востоке индонезийского острова Бали, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на представителя международного аэропорта Нгурах-Рай Арье Ахсануррохима.

Извержение вулкана Агунг в пятницу продолжалось около четырех с половиной минут и затронуло восемь ближайших деревень, вулкан изверг поток лавы длиной около трех километров.

В результате 10 вылетов и четыре авиарейса, направлявшихся на остров, были отменены. Ещё один рейс из Австралии был перенаправлен. Сам аэропорт продолжает работать, были приняты все необходимые меры безопасности.

"Аэропорт продолжает работать в нормальном режиме. Это австралийские авиалинии решили отменить рейсы, основываясь на своих оценках безопасности", - заявил представитель аэропорта.