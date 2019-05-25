В Подмосковье женщина покусала и избила полицейских

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в подмосковном Пушкино в отношении 23-летней женщины, которая, по предварительным данным, покусала и избила полицейских, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"Предварительно установлено, что 22 мая 2019 года подозреваемая, находясь в отделе полиции г.о. Ивантеевка МУ МВД России "Пушкинское", применила насилие в отношении двух сотрудников полиции, находящихся при исполнении ими должностных обязанностей", - говорится в сообщении.