Морской трибунал не потребовал от России прекратить дело украинских моряков

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Международный трибунал по морскому праву не считает необходимым требовать от России прекращения уголовного преследования в отношении 24 задержанных украинских моряков.

"Трибунал не считает необходимым требовать от Российской Федерации прекратить уголовное преследование в отношении 24 задержанных украинских моряков и воздержаться от возбуждения новых уголовных дел", - говорится в решении трибунала.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских кораблей и моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы. Первые публичные слушания начались 10 мая в Гамбурге.

Российская сторона известила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.