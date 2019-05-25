Морской трибунал не потребовал от России прекратить дело украинских моряков

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Международный трибунал по морскому праву не считает необходимым требовать от России прекращения уголовного преследования в отношении 24 задержанных украинских моряков.
"Трибунал не считает необходимым требовать от Российской Федерации прекратить уголовное преследование в отношении 24 задержанных украинских моряков и воздержаться от возбуждения новых уголовных дел", - говорится в решении трибунала.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских кораблей и моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы. Первые публичные слушания начались 10 мая в Гамбурге.
Российская сторона известила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.
6 мая, 18:23Эксперт: у нас нет причин оправдываться по инциденту в Керченском проливеРоссия не будет участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по инциденту в Керченском проливе. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.