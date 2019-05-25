Жители Тувы встретили цифровое ТВ зарядкой и забегом к "Центру Азии"

КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Жители Тувы на всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое телевидение в республике, провели зарядку и забег к обелиску "Центр Азии", сообщает пресс-служба правительства региона.

Акция по запуску "цифровых змеев" стартует в субботу в Абакане, Анадыре, Архангельске, Барнауле, Биробиджане, Брянске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Йошкар-Оле, Белгороде, Калининграде, Красноярске, Кызыле, Майкопе, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Самаре, Смоленске, Сыктывкаре, Тамбове, Томске, Улан-Удэ, Хабаровске, Ханты-Мансийске и Якутске.

"В Туве состоялась "цифровая зарядка" и запуск воздушных змеев в рамках всероссийской акции, посвящённой переходу на цифровое телевещание… После зарядки все желающие участвовали в забеге до обелиска "Центр Азии", где состоялся запуск воздушных змеев, брендированных логотипами 20 телеканалов", - говорится в сообщении.