Жители Орла вышли на "цифровую" зарядку накануне отключения аналогового ТВ

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Жители Орла в субботу в знак готовности региона к переходу на цифровое телевещание приняли участие в "цифровой" зарядке с участием профессиональных спортсменов, сообщило правительство региона.

Акция по запуску "цифровых змеев" стартует в субботу в Абакане, Анадыре, Архангельске, Барнауле, Биробиджане, Брянске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Йошкар-Оле, Белгороде, Калининграде, Красноярске, Кызыле, Майкопе, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Самаре, Смоленске, Сыктывкаре, Тамбове, Томске, Улан-Удэ, Хабаровске, Ханты-Мансийске и Якутске.

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Так же, как и в других регионах, в Орле запустили 22 "цифровых" воздушных змея. Акция прошла на площади Ленина в Орле. В ней приняли участие около 100 человек. Часть волонтеров выстроилась в аббревиатуру "ТВ", другая часть запускала воздушные змеи с логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, а также змеи с "цифровой бабочкой" и названием субъекта.

"Кроме того, участники акции приняли участие в "цифровой" зарядке, символизирующей готовность к предстоящему отключению аналогового вещания и возможности оказания всесторонней помощи гражданам", - говорится в сообщении.

Участников акции приветствовали руководитель департамента информационных технологий Орловской области Александр Пилипенко, глава администрации города Орла Александр Муромский, чемпион Европы по кикбоксингу среди профессионалов Уранбек Есенкулов, чемпион Европы и мира по кикбоксингу среди профессионалов Владислав Туйнов, телеведущая канала "Первый областной" Виктория Панина.

"Александр Пилипенко отметил, что за несколько лет подготовки к переходу на цифровое ТВ в регионе была создана сеть цифрового наземного вещания, все цифровые объекты введены в эксплуатацию", - информируют власти.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" в октябре.