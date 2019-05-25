Эксперт назвал взрыв на контейнеровозе в Таиланде серьезным происшествием

БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. Взрыв на контейнеровозе в главном грузовом порту Таиланда Лемчабанг был очень сильным, это очень серьезное происшествие, заявил РИА Новости в субботу находящийся сейчас в районе места происшествия главный редактор издания "Морской Бюллетень" Михаил Войтенко.

"Взрыв был очень сильный, слышно и видно было отовсюду вокруг. Это произошло в шесть утра по местному времени. Произошел мощный выброс химикатов, груза, находившегося в контейнерах, в виде таких воздушно-капельных пузырьков. Большинство пострадавших, госпитализированных сегодня утром, жаловались на ожоги на коже, зуд, общее недомогание", - рассказал агентству эксперт, ставший свидетелем происшествия.

"Взорвались контейнеры на главной грузовой палубе контейнеровоза. Что было в контейнерах, и что послужило причиной взрыва, пока неизвестно", - добавил он.

Войтенко также сообщил, что точных данных о том, что пожар, последовавший за взрывом, погашен, пока нет. Зона портового терминала, у причала которого стоит контейнеровоз, на котором произошел взрыв, сейчас закрыта для доступа всем, кроме тревожных служб.

"Огромные столбы дыма, которые стояли над причалом рано утром, сейчас уже визуально не наблюдаются, не наблюдаются примерно с 11 часов утра по местному времени (07.00 мск). Власти говорят, что пожар под контролем. Будем надеяться, что это так, потому что это действительно масштабный пожар, очень серьезное происшествие", - сказал он.

Эксперт уточнил, что, вопреки сообщениям СМИ, судно, на котором произошел взрыв и пожар, принадлежит не гонконгской, а корейской компании.

"Судно принадлежит корейской фирме Korean Marine Transport Company, это достаточно известная региональная компания, она управляет контейнеровозами. Судно, о котором идет речь – это контейнеровоз малых средних размеров, который называется KMTC Hong Kong. Первые четыре буквы – аббревиатура названия компании-владельца, а "Гонконг" - это название судна, именно из-за названия многие решили, что судно из Гонконга", - пояснил Войтенко.

Власти таиландской провинции Чонбури объявили район Сирача, в котором находится порт Лемчабанг, опасной зоной. Сирача находится в 119 километрах от Бангкока и 31 километре от курортного города Паттайя.