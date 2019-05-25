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РИА Новости

Эксперт назвал взрыв на контейнеровозе в Таиланде серьезным происшествием

Вчера, 14:03
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© REUTERS / Mbah AmbyahПожар на контейнеровозе KMTC в тайском порту Лемчабанг. 22 мая 2019
Пожар на контейнеровозе KMTC в тайском порту Лемчабанг. 22 мая 2019
© REUTERS / Mbah Ambyah
БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. Взрыв на контейнеровозе в главном грузовом порту Таиланда Лемчабанг был очень сильным, это очень серьезное происшествие, заявил РИА Новости в субботу находящийся сейчас в районе места происшествия главный редактор издания "Морской Бюллетень" Михаил Войтенко.
"Взрыв был очень сильный, слышно и видно было отовсюду вокруг. Это произошло в шесть утра по местному времени. Произошел мощный выброс химикатов, груза, находившегося в контейнерах, в виде таких воздушно-капельных пузырьков. Большинство пострадавших, госпитализированных сегодня утром, жаловались на ожоги на коже, зуд, общее недомогание", - рассказал агентству эксперт, ставший свидетелем происшествия.
"Взорвались контейнеры на главной грузовой палубе контейнеровоза. Что было в контейнерах, и что послужило причиной взрыва, пока неизвестно", - добавил он.
Войтенко также сообщил, что точных данных о том, что пожар, последовавший за взрывом, погашен, пока нет. Зона портового терминала, у причала которого стоит контейнеровоз, на котором произошел взрыв, сейчас закрыта для доступа всем, кроме тревожных служб.
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"Огромные столбы дыма, которые стояли над причалом рано утром, сейчас уже визуально не наблюдаются, не наблюдаются примерно с 11 часов утра по местному времени (07.00 мск). Власти говорят, что пожар под контролем. Будем надеяться, что это так, потому что это действительно масштабный пожар, очень серьезное происшествие", - сказал он.
Эксперт уточнил, что, вопреки сообщениям СМИ, судно, на котором произошел взрыв и пожар, принадлежит не гонконгской, а корейской компании.
"Судно принадлежит корейской фирме Korean Marine Transport Company, это достаточно известная региональная компания, она управляет контейнеровозами. Судно, о котором идет речь – это контейнеровоз малых средних размеров, который называется KMTC Hong Kong. Первые четыре буквы – аббревиатура названия компании-владельца, а "Гонконг" - это название судна, именно из-за названия многие решили, что судно из Гонконга", - пояснил Войтенко.
Власти таиландской провинции Чонбури объявили район Сирача, в котором находится порт Лемчабанг, опасной зоной. Сирача находится в 119 километрах от Бангкока и 31 километре от курортного города Паттайя.
Порт Лемчабанг является одним из самых современных портов Юго-Восточной Азии и имеет одну из глубочайших акваторий в регионе. В подводных работах при строительстве порта в качестве субподрядчиков участвовали российские и украинские фирмы. В ближайшие годы порт будет расширяться в рамках таиландской правительственной программы развития "Восточного экономического коридора".
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