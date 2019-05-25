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РИА Новости

Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМалые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины в порту Керчи
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины в порту Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины в порту Керчи. Архивное фото
ГАМБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Об этом объявил глава трибунала Пак Чжин Хён.
При этом в решении отмечается, что трибунал не считает необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование моряков и воздержаться от возбуждения новых дел.
Решения трибунала в Гамбурге являются окончательными и обязательными для выполнения участвующими в споре сторонами.
В Киеве решение трибунала назвали "настоящей победой" и заявили, что ожидают от Москвы его полного и быстрого выполнения.
Россия в слушаниях не участвовала — она ранее заявляла, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения украинского иска.
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Реакция Москвы

Решение трибунала прокомментировал российский МИД. Ведомство указало, что при разрешении инцидента в Керченском проливе исключена возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
Дипломаты также подчеркнули, что Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, в том числе и в части отсутствия у арбитража юрисдикции рассматривать спорную ситуацию.
"Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", — говорится в комментарии.
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Эксперт: у нас нет причин оправдываться по инциденту в Керченском проливеРоссия не будет участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по инциденту в Керченском проливе. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Мнение юриста

Решение Международного трибунала по морскому праву не имеет для России юридической силы, сказала РИА Новости кандидат юридических и политологических наук, доцент РАНХиГС при президенте России Кира Сазонова.
Она пояснила, что Россия, подписывая документ о создании этого трибунала и Конвенцию ООН по морскому праву, сделала важную оговорку: юрисдикция Гамбургского трибунала не будет для нее обязательной, если какое-либо дело будет касаться непосредственно национального суверенитета и безопасности.
"То есть мы не можем позволить трибуналу, который достаточно утилитарный орган и занимается вопросами судоходства, рыболовства и так далее, мы не можем позволить данному органу решать вопросы, связанные с суверенитетом и национальной безопасностью", — добавила Сазонова.
Она отметила, что после воссоединения Крыма с Россией все, что касается Керченского пролива, относится к вопросам внутреннего суверенитета.
"Поэтому трибунал нам не нужен, и мы абсолютно укладываемся в эту оговорку", — заключила она.
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Инцидент в Керченском проливе

Утром 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг по защите рубежей страны.
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Обсудить 173
Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пошли на фиг со своим трибуналом!!!
25 мая, 14:01
Арсений Понфиленко
311401019
кто бы сомневался что это скажут главное что нам по барабану все это
25 мая, 14:01
Артем Манукян
268501112
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