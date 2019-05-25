В Крыму призвали главу Генштаба Украины не "махать кулаками после драки"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Киеву бессмысленно принимать какие-либо меры по возвращению Крыма, воссоединение которого с Россией - бесповоротный процесс, поэтому главе украинского Генштаба Вооруженных сил Украины не стоит "махать кулаками после драки", заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее глава украинского Генштаба Руслан Хомчак заявил, что Украина потеряла Крым задолго до 2014 года. Поэтому, по его мнению, сегодня необходимо завладеть умами крымчан, а физическое возвращение полуострова - это уже вопрос времени.

"Крым всегда был пророссийским, ментально и культурно всегда был связан с Россией. Пять лет назад де-юре Крым вернулся в состав Российской Федерации согласно всем нормам международного права, потому говорить о том, что полуостров когда-то каким-то образом может снова стать украинским – это все невозможно. Бессмысленно действовать и "махать кулаками после драки". Волеизъявление крымчан известно на весь мир", - сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, украинским политикам и военным пора прекратить заниматься напрасной тратой времени и жизненных сил - думать над тем, как вернуть Крым.