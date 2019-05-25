Источник сообщил об аресте и. о. главы ростовского УФНС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд в пятницу вечером санкционировал арест исполняющей обязанности руководителя УФНС России по Ростовской области Ирины Александровой, подозреваемой в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах региона.

В пятницу источник рассказал агентству о задержании Александровой. По его информации, она "вопреки факту выявления нижестоящими налоговыми инспекциями преступной схемы необоснованного возмещения НДС, в нарушение Налогового кодекса России отменила решение об отказе в возмещении НДС в адрес ООО "ДИС" в размере 21 миллиона рублей, что привело к хищению бюджетных средств".

"По решению суда Александрова заключена под стражу сроком на два месяца", — сказал собеседник агентства.