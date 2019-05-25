Поклонская назвала жену Асада образцом благородства среди первых леди мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала супругу сирийского президента Асму Асад образцом благородства и добра среди первых леди мира.
Ранее Поклонская сообщала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из которых отправились на реабилитацию в крымские здравницы. При этом несколько детей остались в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга для проведения сложнейших срочных операций.
"Во время визита в Сирию состоялась встреча с супругой президента Сирии Асмой Асад. От этой встречи остались самые приятные впечатления. На мой взгляд, среди современных первых леди она является образцом благородства, добра и красоты", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, Асма Асад пользуется народной любовью и уважением у сирийского народа.
"Именно благодаря вмешательству и помощи Асмы Асад, сирийские дети смогли отправиться на лечение и реабилитацию в Россию", - сказала депутат.