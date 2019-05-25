Поклонская назвала жену Асада образцом благородства среди первых леди мира

Ранее Поклонская сообщала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из которых отправились на реабилитацию в крымские здравницы. При этом несколько детей остались в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга для проведения сложнейших срочных операций.