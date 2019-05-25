В Москве пенсионер перевел аферистам более семи миллионов рублей

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мошенники выманили у пенсионера в Москве более семи миллионов рублей под видом оплаты юридических консультаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, 78-летний житель столицы рассказал полиции, что обратился за юридической помощью по одному из номеров в объявлении.

"Злоумышленники, представившись работниками фирмы, прежде чем проконсультировать пожилого человека, предложили ему перевести на их счет 80 тысяч рублей. После поступления денег они вынудили потерпевшего совершить аналогичные операции на общую сумму свыше 7 миллионов рублей", - сказала Волк.