В Майкопе запустили воздушных змеев по случаю перехода на цифровое ТВ

"Участники акции вместе с президентом региональной федерации тхэквондо, шестикратной чемпионкой России по этому виду спорта Еленой Самоделкиной в знак готовности к предстоящему отключению аналогового вещания провели "цифровую зарядку". А затем они запустили в небо 22 воздушных змея с логотипами телеканалов, доступных в мультиплексе цифрового телевещания, а также "цифровой бабочки" и с названием субъекта", - рассказали в комитете.