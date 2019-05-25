В Майкопе запустили воздушных змеев по случаю перехода на цифровое ТВ

КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. "Цифровых" воздушных змеев по случаю перехода Адыгеи на цифровое эфирное телевещание запустили в Майкопе, а с приглашенными на акцию президент региональной федерации тхэквондо провела "цифровую зарядку", сообщает комитет по средствам массовой информации республики Адыгея.
"В Майкопе на площади Ленина прошла молодежная акция "Запуск цифровых воздушных змеев", посвященная переходу республики Адыгея на цифровое эфирное вещание", - сообщили РИА Новости в комитете.
Участие в ней приняли "цифровые" волонтеры, олимпийские чемпионы, деятели культуры и искусства, известные журналисты, представители органов власти - всего около 500 человек, отметил собеседник агентства.
"Участники акции вместе с президентом региональной федерации тхэквондо, шестикратной чемпионкой России по этому виду спорта Еленой Самоделкиной в знак готовности к предстоящему отключению аналогового вещания провели "цифровую зарядку". А затем они запустили в небо 22 воздушных змея с логотипами телеканалов, доступных в мультиплексе цифрового телевещания, а также "цифровой бабочки" и с названием субъекта", - рассказали в комитете.
В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на "цифру" перейдут 36 регионов, а финальная четвертая волна отключения "аналога" в оставшемся 21 регионе пройдет 14 октября.