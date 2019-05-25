Военный комитет НАТО одобрил новую стратегию альянса

БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Обновленная стратегия НАТО получила одобрение военного комитета, следует из информационных материалов альянса.

Военный комитет — высший военный орган НАТО, он отвечает за консультирование основного политического органа — Североатлантического совета, а также Группы ядерного планирования. На этой неделе комитет собирался на закрытое совещание на уровне начальников штабов.

Сообщается, что начальники штабов утвердили новую стратегию, но ее конкретные направления не раскрываются, поскольку это закрытый документ. Отмечается, что стратегия направлена на "адаптацию Североатлантического альянса ко все более сложным вызовам безопасности", а также на определение параметров "эффективного сдерживания и обороны", процесса принятия решений, будущих планов, обеспечения "согласованности общих усилий".

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее, что обновленная военная стратегия нужна альянсу из-за "ядерной угрозы" со стороны России и новых вызовов на востоке и юге.

"Речь идет о полной готовности к обороне и способности обеспечить стабильность в будущем", — сказал он.

На прошлогоднем саммите члены НАТО приняли отдельное заявление о трансатлантической безопасности, в котором обвинили Россию в том, что она "бросает вызов основанному на правилах международному порядку" и проводит "провокационную военную деятельность", пытаясь подорвать институты альянса и внести раскол. При этом они выразили готовность к содержательному диалогу и конструктивным отношениям с Москвой.