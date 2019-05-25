Директор школы во Владивостоке прокомментировала инцидент с выпускниками

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Директор школы во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала скандал с костюмированной вечеринкой выпускников.

Видео, снятое в одной из школ Владивостока, появилось ранее в местных СМИ и соцсетях. На кадрах видно, как десятки учеников танцуют в вызывающих костюмах, жгут цветные дымовые шашки, а затем распыляют огнетушитель.

Пугина пояснила, что запись была сделана после официальной фотосессии для школьного альбома.

"А этот кусочек, как они мне объяснили, они разделись и решили немножко пошутить", — сказала директор в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

По словам Пугиной, после инцидента ученики приходили к ней с родителями и извинялись за произошедшее. Она отметила, что действия школьников не были злонамеренными.

"Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу. У них никаких мыслей не было о том, какие последствия могут быть", — сказала директор в комментарии радиостанции "Говорит Москва".