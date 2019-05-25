Житель Дагестана три года работал врачом УЗИ по поддельному диплому

"Устроившись работать в одну из частных клиник, мужчина без зазрения совести "диагностировал" у ничего не подозревающих жителей Кизляра различные болезни. Сколько "липовых" диагнозов поставил горе-врач, сейчас выясняет следствие. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - уточнили в МВД.