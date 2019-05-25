Житель Дагестана три года работал врачом УЗИ по поддельному диплому

ПЯТИГОРСК, 25 мая - РИА Новости. Полицейские разоблачили жителя Дагестана, который три года работал врачом УЗИ по поддельному диплому о высшем образование, сообщает МВД региона в Instagram.
"Житель Кизляра работал врачом-диагностом в одной из частных клиник. Предоставив работодателю поддельный диплом, устроился "узистом". Наличие поддельного диплома о высшем медицинском образовании никак не смутило и не остановило от преступных действий 28-летнего мужчину", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на протяжении трех лет ему удавалось оставаться незамеченным и проводить диагностику пациентам, "разочарованные более не возвращались, но приходили новые".
"Устроившись работать в одну из частных клиник, мужчина без зазрения совести "диагностировал" у ничего не подозревающих жителей Кизляра различные болезни. Сколько "липовых" диагнозов поставил горе-врач, сейчас выясняет следствие. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - уточнили в МВД.