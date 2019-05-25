Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему "леща" уральцем

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым. Об этом сообщил сам уралец на Facebook.
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов". В ответ на это Дербенев пообещал "дать леща" телеведущему за оскорбления.
По словам активиста, беседа пройдет 25 мая в ресторане в центре Москвы. Дербенев заявил, что получил предложение лично от Соловьева и готов к диалогу.
"Будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом", — написал активист.
Он выразил надежду на то, что фанаты Соловьева не "потопчут" его ногами и не обольют зеленкой.