Соловьев согласился встретиться с пообещавшим дать ему "леща" уральцем

Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым. Об этом сообщил сам уралец на Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым. Об этом сообщил сам уралец на Facebook.

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов". В ответ на это Дербенев пообещал "дать леща" телеведущему за оскорбления.

По словам активиста, беседа пройдет 25 мая в ресторане в центре Москвы. Дербенев заявил, что получил предложение лично от Соловьева и готов к диалогу.

"Будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом", — написал активист.