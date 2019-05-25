Посольство США делает все для защиты Уилана и Калви, заявил Хантсман

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Посольство США продолжает предпринимать все действия для защиты прав американских граждан Пола Уилана и Майкла Калви, находящихся под следствием в России, заявил РИА Новости глава дипмиссии Джон Хантсман.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности. В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил Уилану срок содержания под стражей еще на три месяца.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

"Как посольство, мы предпринимаем все возможные усилия в отношении их обоих (Уилана и Калви - ред.)", - сказал Хантсман, отвечая на вопрос, планируются ли новые консульские посещения Пола Уилана и Майкла Калви.