В Нижнем Новгороде устроили флешмоб с гигантским "телевизором"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Нижегородские студенты и волонтеры выстроились в гигантскую фигуру телевизора на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде в рамках акции "Запуск цифровых воздушных змеев", приуроченной к переходу на цифровое телевещание, передает корреспондент РИА Новости.

Акция по запуску "цифровых змеев" стартует в субботу в Абакане, Анадыре, Архангельске, Барнауле, Биробиджане, Брянске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Йошкар-Оле, Белгороде, Калининграде, Красноярске, Кызыле, Майкопе, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Самаре, Смоленске, Сыктывкаре, Тамбове, Томске, Улан-Удэ, Хабаровске, Ханты-Мансийске и Якутске.

"Нижегородская область полностью и бесповоротно перейдет на цифровое вещание 3 июня. Сегодня больше ста человек в Нижнем Новгороде выстроились в фигуру телевизора и, таким образом, стали участниками флешмоба "Смотри цифру!", продемонстрировав, таким образом, готовность к переходу на цифровое телевещание", - заявили организаторы акции.

После этого студенты и волонтеры запустили в небо 22 воздушных змея, брендированных логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, а также символом цифрового телевидения "бабочкой" и гербом Нижегородской области.

Перед началом акции у подножия Чкаловской лестницы - одной из достопримечательностей Нижнего Новгорода - состоялась "цифровая зарядка", символизирующая готовность региона к предстоящему отключению аналогового вещания.

По словам министра информационных технологий Нижегородской области Сергея Ефимова, регион полностью готов к переходу на "цифру". Помощь в подключении оборудования жителям оказывают около 3 тысяч волонтеров.

В декабре 2018 года в Нижегородской области был запущен передатчик второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения на последнем объекте региональной цифровой телесети — радиотелевизионной станции "Суроватиха". Охват цифровым вещанием в регионе на сегодняшний день составляет более 99% населения.