При наводнениях в Афганистане в мае погибли более 20 человек

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека погибли и 11 пострадали в результате наводнений в мае в Афганистане, следует из пресс-релиза Афганского национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий (Afghanistan National Disaster Management Authority, ANDMA).

По данным ведомства, в период с 3 по 25 мая наводнения затронули шесть провинций, включая центральную провинцию Кабул. Сообщается, что 116 домов были повреждены, 221 разрушен. Более 500 человек были эвакуированы в провинции Бамиан в центральном Афганистане.