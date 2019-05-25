Около 99% жителей Югры имеют возможность смотреть цифровое телевидение

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая - РИА Новости. Около 99% жителей Ханты-Мансийского автономного округа имеют возможность смотреть цифровое телевидение, заявил РИА Новости руководитель департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.
Российские регионы в 2019 году переходят от аналогового к цифровому телевещанию. Переход проходит поэтапно. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, третья волна начнется 3 июня, в нее вошла Югра.
"По нашим данным, 98,8% жителей округа уже находятся в "цифре", они смотрят цифровое телевидение в том или ином качестве, в том числе спутниковое, кабельное ТВ. Чуть более одного процента оставались совсем недавно, за неделю половину из них тоже вовлечем в "цифру", останутся те, кто либо времени не нашел, чтобы купить приставку, либо в отъезде был", - сказал Ципорин.
По его словам, в регионе с 3 июня власти округа планируют увеличить число операторов "горячей линии" в четыре раза по сравнению с нынешним. Это позволит, в частности, выявить каждого жителя Югры, который еще не перешел на цифровое телевидение, подчеркнул собеседник агентства.
"У нас также есть 42 населенных пункта вне охвата цифровым сигналом. Больше 90% жителей там имеют спутниковое оборудование, остаются те, кто выехал на выпас оленей, и еще буквально около 30 домохозяйств, где смотрят аналоговое ТВ или вообще не смотрят, не хотят. С ними точечно отрабатываем по доставке спутникового оборудования, есть те, кто просто не любит телевидение", - добавил Ципорин.
В субботу в Ханты-Мансийске прошла акция "Запуск цифровых воздушных змеев", которую посвятили предстоящему переходу на цифровое телевещание. На открытой площадке Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко собрались волонтеры, представители Российской теле- и радиовещательной сети, известные жители города, деятели культуры, спортсмены, а также губернатор Югры Наталья Комарова.
Участники акции запустили 22 воздушных змея, брендированных логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, а также "цифровой бабочкой" и наименованием региона. Кроме того, собравшиеся приняли участие в "цифровой зарядке", которую провел известный российский биатлонист, чемпион мира Дмитрий Ярошенко.