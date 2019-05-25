Около 99% жителей Югры имеют возможность смотреть цифровое телевидение

"По нашим данным, 98,8% жителей округа уже находятся в "цифре", они смотрят цифровое телевидение в том или ином качестве, в том числе спутниковое, кабельное ТВ. Чуть более одного процента оставались совсем недавно, за неделю половину из них тоже вовлечем в "цифру", останутся те, кто либо времени не нашел, чтобы купить приставку, либо в отъезде был", - сказал Ципорин.