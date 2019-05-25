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РИА Новости

СМИ: в Таиланде загорелось гонконгское судно, около 50 человек пострадали

Вчера, 12:10
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© REUTERS / Mbah AmbyahПожар на контейнеровозе KMTC в тайском порту Лемчабанг. 22 мая 2019
Пожар на контейнеровозе KMTC в тайском порту Лемчабанг. 22 мая 2019
© REUTERS / Mbah Ambyah
БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. Около 50 человек получили легкие ранения, ожоги и отравление продуктами горения при взрыве и пожаре на гонконгском контейнеровозе, который стоял на разгрузке в одном из терминалов грузового порта Лемчабанг в Таиланде, сообщает в субботу интернет-версия газеты Bangkok Post.
Власти таиландской провинции Чонбури объявили утром в субботу район Сирача, на территории которого находится порт Лемчабанг, опасной зоной, говорится в сообщении. Сирача находится в 119 километрах от Бангкока и 31 километре от курортного города Паттайя.
Взрыв на контейнеровозе произошел около 06.30 (02.30 мск). Боцман одного из судов, стоявших у терминала по соседству с судном из Гонконга, услышал с палубы своего судна звук взрыва на соседнем причале и увидел высоко взлетевший над судном контейнер, окутанный густым белым дымом. За первым взрывом последовали еще несколько. Сразу после этого начался пожар, с которым боролись 10 пожарных расчетов. Пожарные сумели быстро локализовать возгорание и предотвратить распространение пожара на все судно, однако полностью потушить его сразу не удалось, сообщает издание.
Причины возгорания пока неясны, на причале уже работает следственная комиссия. Портовые власти приняли решение о применении мер предотвращения химической опасности, все пострадавшие и находившиеся вблизи загоревшегося судна работники порта и члены экипажей судов прошли в медицинском блоке порта обеззараживающую санобработку, говорится в сообщении.
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Для приема пострадавших у медблока развернут временный пункт медицинской помощи. Более 40 человек, осмотренных медиками, были направлены в четыре местные больницы, еще несколько человек получили помощь в медблоке, уточняет газета.
Большинство пострадавших получили ожоги от попадания на кожу раскаленных фрагментов резины и пластика из груза взорвавшихся контейнеров. Какой именно груз в них находился, газете пока неизвестно. Кроме того, несколько человек получили отравления и легкие поражения органов дыхания продуктами горения. По предварительным данным, при взрыве и пожаре никто не погиб, сообщает издание.
Порт Лемчабанг является одним из самых современных портов Юго-Восточной Азии и имеет одну из глубочайших акваторий в регионе. В подводных работах при строительстве порта в качестве субподрядчиков участвовали российские и украинские фирмы. В ближайшие годы порт будет расширяться в рамках таиландской правительственной программы "Восточного экономического коридора".
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