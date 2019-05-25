Поклонская объяснила, чем важна для России поддержка Сирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Поддержка Россией сирийского народа очень важна как в целом, так и в геополитическом плане, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.
Ранее Поклонская сообщала, что в Россию для оказания квалифицированной медицинской помощи привезли 11 детей, часть из которых отправились на реабилитацию в крымские здравницы. При этом несколько детей остались в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга для проведения сложнейших срочных операций.
"От того, как сирийский народ будут ощущать поддержку России, особенно дети, видевшие и прошедшие ад войны, будет зависеть будущее дружбы наших стран, очень важной в геополитическом плане", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, война в Сирии нужна "заокеанским силам", которые сами не воюют, а получают прибыль от нее.
"Война нужна тем, кто ненавидит людей и страну, в которой эта война. Детям война не нужна, это совершенно точно. Террорист, который кем-то взращен, в конце концов, придет к своему хозяину", - сказала депутат.
Поклонская выразила уверенность, что разруха от войны в Сирии пройдет и в стране все наладится.
"Именно в трудный период, конечно, надо поддерживать людей, а тем более детей. В них полно надежды и они очень хотят жить. Это все в их глазах. Не видеть этого или игнорировать не в наших правилах. Мы все должны понимать, что сегодня закладываем основу на будущее, в том числе, на сохранение и укрепление исконно дружественных связей российско-сирийских отношений, а это и есть укрепление мира", - сказала депутат.