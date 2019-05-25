Коста-Рика отменила визы для россиян

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россия и Коста-Рика отменили визовый режим. Межправительственное соглашение сегодня вступило в силу.

Документ был подписан 3 мая 2018 года в Сан-Хосе и 28 мая того же года в Москве. В соответствии с ним россияне, у которых есть действительные загранпаспорта, могут свободно въезжать в Коста-Рику на срок до 90 календарных дней. Кроме того, виза не будет нужна для проезда транзитом.

Однако тем, кто захочет остаться в Коста-Рике больше чем на три месяца, а также тем, кто планирует заниматься трудовой либо коммерческой деятельностью, виза потребуется.

Граждане Коста-Рики смогут въезжать в Россию также на срок до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда.

В прошлом году Коста-Рику посетили пять тысяч российских туристов.