Трамп прибыл в Японию с четырехдневным визитом

В ходе визита Трамп встретится с императором Нарухито и премьер-министром Синдзо Абэ, посетит матч по сумо и американскую военную базу, а также отведает различные деликатесы в традиционном японском ресторане "робатаяки", где блюда готовятся на углях на глазах у посетителей.