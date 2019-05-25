Путин отметил возрастающую роль Африки в решении международных вопросов

"Государства Африки уверенно движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития, играют всё более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в телеграмме.

В свою очередь, Россия поддерживает усилия африканцев, направленные на противодействие терроризму и экстремизму, наркотрафику, трансграничной преступности и другим вызовам и угрозам глобальной безопасности, а также урегулирование локальных конфликтов и кризисов, отметил Путин.

"В рамках Африканского союза, других региональных и субрегиональных структур расширяется многостороннее сотрудничество в различных сферах, продвигаются взаимовыгодные интеграционные процессы", - добавил глава государства.

Также он с удовлетворением отметил конструктивный и дружественный характер отношений между африканскими странами и Россией. Путин уверен, что саммит Россия - Африка и экономический форум, которые будут проведены в Сочи, послужат качественному наращиванию отношений и позволят добиться новых форм плодотворного взаимодействия.