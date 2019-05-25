Путин отметил возрастающую роль Африки в решении международных вопросов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств стран африканского континента с Днем Африки, отметив их возрастающую роль в решении актуальных вопросов международной повестки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Государства Африки уверенно движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития, играют всё более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в телеграмме.
В свою очередь, Россия поддерживает усилия африканцев, направленные на противодействие терроризму и экстремизму, наркотрафику, трансграничной преступности и другим вызовам и угрозам глобальной безопасности, а также урегулирование локальных конфликтов и кризисов, отметил Путин.
"В рамках Африканского союза, других региональных и субрегиональных структур расширяется многостороннее сотрудничество в различных сферах, продвигаются взаимовыгодные интеграционные процессы", - добавил глава государства.
Также он с удовлетворением отметил конструктивный и дружественный характер отношений между африканскими странами и Россией. Путин уверен, что саммит Россия - Африка и экономический форум, которые будут проведены в Сочи, послужат качественному наращиванию отношений и позволят добиться новых форм плодотворного взаимодействия.
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