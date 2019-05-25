Украина получила от США два контрбатарейных радара

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Киев получил от США два контрбатарейных радара, говорится в сообщении на странице кабмина Украины на Киев получил от США два контрбатарейных радара, говорится в сообщении на странице кабмина Украины на фейсбуке

Отмечается, что станции класса AN/TPQ-36О предназначены для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

"С 2014 года наши американские партнеры уже передали ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров", — говорится в сообщении.

При этом еще в 2016 году тогдашний президент Петр Порошенко заявлял , что Украина получила от США 14 радаров. Применять их собирались в Донбассе.

Оборонный бюджет США на этот год предусматривает выделение на военную помощь Украине 250 миллионов долларов (на 50 миллионов больше, чем годом ранее). Эти деньги предназначены для подготовки военнослужащих, поставок военной техники и снаряжения, в том числе и летального оружия, логистического обеспечения, поддержки ВСУ в сфере разведки и других целей.

В дальнейшем Штаты намерены увеличить военную поддержку Украины — в 2020 году планируется выделить 300 миллионов долларов, из которых 100 миллионов пойдут "исключительно на летальные виды вооружений".