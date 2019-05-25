В США десять человек пострадали при стрельбе в баре

По данным издания, полиция получила сообщение о стрельбе в 00.25 по местному времени (07.25 мск). Представитель полиции Стефен Варн позднее сообщил, что пять мужчин и пять женщин получили ранения и были направлены в больницы, один человек был серьезно ранен и срочно прооперирован.