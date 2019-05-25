Жители Нидерландов засняли "поезд" из спутников Илона Маска

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Спутники Starlink были запущены 24 мая с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

Видео ночного перемещения в космосе "поезда" из 60 спутников Starlink опубликовал в Twitter житель Нидерландов Марко Лангбрук.

"Ух ты! Только что имел потрясающий вид на "поезд" из спутников SpaceX Starlink надо мной! Фантастически!" — написал он в Twitter.

Voor wie straks wakker is en het diep in de schermering nog eens wil proberen: passage rond 4:10 NL tijd van het Starlink satelliet "treintje": pic.twitter.com/ZUEdVlfiWy — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) 25 мая 2019 г.

Еще одно ночное видео "поезда" опубликовал в Twitter другой голландец Сеес Басса.

An absolutely fantastic view of the 60 @SpaceX Starlink satellites as they passed over the Netherlands just now! This is a must see. https://t.co/Zg6HcMsPhR — Cees Bassa (@cgbassa) 24 мая 2019 г.