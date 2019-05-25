В Москве почти две тысячи магазинов установили скидки до 50% на рыбу

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Скидки до 50% на рыбу и морепродукты установили почти 2 тысячи магазинов Москвы в рамках фестиваля "Рыбная неделя", рассказали РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

"В этом году гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" поддержали 1,3 тысячи сетевых и 486 несетевых магазинов, а также 22 московских рынка. В период проведения фестиваля посетителей ждет расширенный ассортимент рыбы и морепродуктов, специальные скидки от 5 до 50% и дегустации", - рассказали в пресс-службе.

В списке участников 15 торговых сетей. Так, в магазинах сети "Магнит" скидка на рыбу и морепродукты составит от 12 до 50%. К примеру, варено-мороженые креветки, крабовые палочки и коктейль из морепродуктов в масле можно будет приобрести на треть дешевле обычного, крем-фиш из кальмаров с креветками и мидии в рассоле – со скидкой в 40%, а набор из вяленой корюшки, щуки и леща – дешевле в два раза.

В магазинах "Карусель" скидки в честь "Рыбной недели" установили более чем на 60 наименований товаров. Например, тихоокеанскую сельдь, муксун и скумбрию горячего копчения, улиток в разнообразных соусах предложат приобрести на четверть дешевле обычного, охлажденного толстолобика и карася, а также копченую скумбрию – на 30% дешевле.

В магазинах "Магнолия" скидки составят от 15 до 25%, в супермаркетах "Перекресток" – 15-20%, в сети "Зельгрос" установят скидки в 15-30% и проведут дегустацию пресервов и копченой рыбы.