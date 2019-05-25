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РИА Новости

"До чего Украина довела": в Сети высмеяли слова главы Генштаба ВСУ о Крыме

Вчера, 10:37
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли высказывание начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака о впечатлениях от поездки в Крым в 2010 году.
Ранее Хомчак заявил, что бывал на полуострове трижды. По словам военачальника, во время последней поездки — в 2010 году — его "шокировали" повсеместная реклама российской водки и изображения российского флага. Он также назвал регион "плохим остатком СССР".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Вчера, 08:32
Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме
Интернет-пользователи посчитали странным тот факт, что, приехав на полуостров, Хомчак первым делом увидел водку. Они отметили, что это скорее говорит о его собственных наклонностях.
"Заметил только рекламу водки, а потом уже не понимал, где находится", — написала @vaju01.
"Видимо, хорошая была реклама водки, что не понимал, где находится, таки купил", — предположил @IkeBroslowsky.
Другие комментаторы отметили, что для полноты картины глава Генштаба ВСУ должен был вспомнить и другие "сказки" о России.
"А медведей с балалайками неужели не видел?" — поиронизировал @60Grachev.
Также в Сети указали на то, что Хомчак, сам того не понимая, признал, что пребывание в составе Украины не принесло Крыму ничего хорошего.
"Кто же привел территорию в упадок... Хмм... Хмм..." — написал @provokatorshow.
"Сам удивился, до чего Украина довела", — заключила Марина Числова.
С Россией Крым воссоединился в марте 2014 года. Это решение поддержали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
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Популярные комментарии
Слава Богу!что Крым теперь снова Российский
25 мая, 11:17
Михаил М
4300000
"Крепче за баранку держись, шофер", — это о крымских дорогах в глубинке. Сказать, что дороги здесь плохие, — все равно, что сделать комплимент этим дорогам. Потому что они ужасные и отвратительные. Это даже не дороги и не направления, это уже полноценная полоса препятствий. Может быть, их специально не ремонтируют, чтобы «враг не прошел»?
25 мая, 12:32
Yakov Vinokur
1000012
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