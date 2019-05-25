Американский военный вертолет совершил жесткую посадку на юге Афганистана

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Американский военный вертолет с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в провинции Гильменд на юге Афганистана, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на представителя коалиции во главе с США.
По словам представителя коалиции, причиной жесткой посадки стала механическая неисправность вертолета, а не огонь противника.
Агентство Франс Пресс, в свою очередь, сообщает со ссылкой на представителя миссии НАТО в Афганистане полковника Дэвида Батлера, что в результате жесткой посадки вертолет СН-47 Chinook разбился и пришел в негодность, а пассажиры и члены экипажа получили травмы.
"И афганские, и американские военнослужащие получили травмы, но их состояние стабильно, и они должны поправиться", - сообщил Батлер агентству.
США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие стран региона в урегулировании конфликта в Афганистане.