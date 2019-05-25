Американский военный вертолет совершил жесткую посадку на юге Афганистана

"И афганские, и американские военнослужащие получили травмы, но их состояние стабильно, и они должны поправиться", - сообщил Батлер агентству.

США и их союзники с 2001 года проводят операцию в Афганистане против талибов и других группировок. Эта военная кампания стала самой продолжительной в истории вооруженных сил США. В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие стран региона в урегулировании конфликта в Афганистане.