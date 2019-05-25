В Нижнем Новгороде машина врезалась в остановку, погиб человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП, при котором автомобиль врезался в остановку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 8:20 утра на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
"Водитель автомобиля иностранного производства, 1995 года рождения, не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, в результате ДТП женщина 1952 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, еще пятеро граждан обратились в медицинское учреждение за помощью", — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту полицейскими и сотрудниками специализированного следственного отдела по ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области проводится проверка.