Кубанские волонтеры рассказали о переходе на "цифру"

КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Кубанские волонтеры почти завершили работу по подготовке к переходу региона на цифровое вещание, хотя в крупных городах еще продолжаются подворовые обходы. К некоторым жителям выезжают по два-три раза, чтобы завершить настройку. А самое сложное, как признаются сами волонтеры, - объяснить бабушкам, как пользоваться новым пультом.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, на сегодня 28 регионов уже перешли на "цифру". Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако правительство РФ решило продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" 14 октября, организовав четвертую волну отключения "аналога".

Краснодарский край переходит на цифровое вещание в третью волну - 3 июня.

Три тысячи волонтеров

Как рассказали РИА Новости в департаменте информационной политики Краснодарского края, помогают гражданам в подключении 3 тысячи обученных волонтеров, к работе подключены районные и поселковые администрации, а также общественники. "В настоящее время эта работа находится на завершающей стадии. Подворовые обходы в основном уже завершены, они продолжаются лишь в крупных городах и населенных пунктах, которые не попадают в зону эфирного вещания", - рассказал представитель департамента.

По данным департамента, лишь 11% из 1,8 миллиона домохозяйств Кубани пока смотрят аналоговое ТВ. Как сообщил руководитель департамента Владимир Пригода, с начала года в крае проданы 125 тысяч приставок и телевизоров для просмотра эфирного цифрового телевидения, а также более 30 тысяч комплектов спутникового вещания. В среднем еженедельно в регионе устанавливаются от 500 до 800 комплектов оборудования.

Как сообщили в УФПС по Краснодарскому края, к работе по переводу населения подключились более четырех тысяч почтальонов. Они информируют граждан, в том числе проживающих в отдаленных районах, через передвижные почтовые отделения. "Передвижка три раза в неделю информирует, приставки привозит (для продажи – ред.). Почтальоны подсказывают, помогают настроить, если нет приставки, то привозят домой", - сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что оборудование в настоящее время продается практически во всех отделениях почтовой связи Краснодарского края (более тысячи). Через "Почту России" жители Кубани уже приобрели более 5,5 тысячи приставок.

В регионе работают федеральная и региональная горячие линии, также отдельные горячие линии есть в каждом муниципалитете, дополнительные линии запущены в городских округах Краснодара.

Как отметили в департаменте, за последние несколько недель количество звонков на краевую горячую линию возросло с 60 до 100 в день. Вопросы жители задают самые разные: от условий получения компенсации до направления устанавливаемой антенны. Единственный вопрос, на который специалисты колл-центра не могут ответить удаленно, - будет ли конкретный телевизор старой модели работать с цифровой приставкой. Для этого предлагают пригласить домой волонтеров.

"Ничего сложного нет"

По данным администрации Краснодара, основная масса заявок на визит волонтеров стала поступать с начала апреля, а массовые выезды на дом к заявителям начались с конца апреля. По состоянию на конец мая в городе были отработаны более 150 вызовов.

У жителей Краснодара подключение приставок в основном проблем не вызывает: кто-то разбирается сам, кому-то помогают соседи или родственники. "Как правило, вызывают пожилые люди или совсем одинокие. К некоторым по два-три раза приезжаем. Бывает, что приедем, а шнура не хватает, или настроим, а человек случайно настройки собьет, приходится заново ехать помогать", - рассказывает сотрудница городской администрации, курирующая работу волонтеров.

"Ничего сложного в подключении нет. Нас предупредили, какие вопросы могут люди задавать, и подготовили, как правильно на них отвечать. Самое сложное в этой работе - объяснить бабушке, как пользоваться новым пультом", - рассказывает волонтер Юрий Бугаев, студент Краснодарского информационно-технологического техникума.

Краснодарские пенсионеры Николай и Ольга Кузовкина, встречая волонтеров, первым делом благодарят за визит. "Спасибо что приехали, а то перепуганные ходим, что телевидение отключат. А телевизор для нас - все. Последние известия посмотреть обязательно нужно. И вообще посреди дня мы много передач смотрим", - говорят они.

Волонтеры подсоединяют к телевизору приставку, включают автоматическую настройку, и через пять минут супружеская пара уже обсуждает певицу Аллу Пугачеву, чье изображение, теперь в цифровом качестве, появляется на экране. Еще около 20 минут волонтеры рассказывают, как пользоваться новым пультом.

"Ну, если что, заходите телевизор смотреть", - приглашают Кузовкины волонтеров, получив от них последние инструкции.

Горная зона – давно на "тарелках"

По данным департамента, почти 300 населенных пунктов края, преимущественно, в горах и предгорье, находятся вне зоны охвата эфирным цифровым телевещанием, там проживают порядка 59 тысяч семей. Однако подавляющее большинство проживающего там населения уже давно смотрит спутниковое телевидение.

В пресс-службе администрации предгорного Горячего Ключа подтвердили, что в одном из самых густонаселенных сел округа, находящемся вне досягаемости цифрового эфирного сигнала, Фанагорийское, практически на каждом доме установлена спутниковая тарелка.

"Там вопросы возникают только по поводу того, что люди хотят отказаться от оплаты стандартных тарифов спутниковых операторов, и хотят получать через спутник только 20 бесплатных каналов. Им этого достаточно", - рассказали в пресс-службе. Как уточнили в департаменте информационной политики, обладателям "тарелок" для перехода с платного на бесплатный пакет нужно только написать заявление спутниковому оператору и внести единоразовую плату за переход.

По данным госоргана, провайдеры спутникового телевидения имеют необходимый запас оборудования, и их специалисты готовы выезжать в районы и устанавливать его. Представитель госоргана уточнил, что они берут плату только за установку, а ее размер зависит от количества заявок и удаленности населенного пункта. К этой работе волонтеры уже не допускаются, потому что она требует специальных знаний.

Компенсации малоимущим

Малоимущим в Краснодарском крае затраты на покупку телеприставок для приема сигнала цифрового ТВ компенсируют. Выплаты за приобретение приставки для эфирного ТВ осуществляются в размере фактической стоимости, но не более тысячи рублей, за приобретение спутникового оборудования - не более 4,5 тысячи рублей. Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в органы соцзащиты, заявления будут приниматься до конца 2019 года, а сами компенсационные выплаты, как ранее сообщилось, будут производиться ещё в течение 2020 года.