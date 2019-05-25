В Севастополе сгорел дельфинарий

Пожар в севастопольском дельфинарии в Крыму. 25 мая 2019

© пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю Пожар в севастопольском дельфинарии в Крыму. 25 мая 2019

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости, Федор Дмитриев. В центре Севастополя загорелся дельфинарий, огонь уничтожил часть крыши, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Животные не пострадали, они были в воде, примерно в десяти метрах от очага пожара.

© пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю Пожар в севастопольском дельфинарии в Крыму. 25 мая 2019 © пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю Пожар в севастопольском дельфинарии в Крыму. 25 мая 2019

Как сообщили в МЧС, спасатели получили сообщение о пожаре в дельфинарии на набережной Корнилова около восьми утра. В тушении участвовали 23 человека и девять единиц техники.

Сейчас возгорание полностью потушено, его площадь составила 110 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Двух дельфинов пришлось эвакуировать.

© пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю Пожар в севастопольском дельфинарии в Крыму. 25 мая 2019 © пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю Пожар в севастопольском дельфинарии в Крыму. 25 мая 2019

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария. Больше всего пострадал расположенный рядом павильон, в котором находятся сувенирные магазины.