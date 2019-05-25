В Севастополе сгорел дельфинарий

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости, Федор Дмитриев. В центре Севастополя загорелся дельфинарий, огонь уничтожил часть крыши, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Животные не пострадали, они были в воде, примерно в десяти метрах от очага пожара.
© пресс-служба ГУ МЧС РФ по СевастополюПожар в севастопольском дельфинарии в Крыму. 25 мая 2019
© пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю
Пожар в севастопольском дельфинарии в Крыму. 25 мая 2019
Как сообщили в МЧС, спасатели получили сообщение о пожаре в дельфинарии на набережной Корнилова около восьми утра. В тушении участвовали 23 человека и девять единиц техники.
Сейчас возгорание полностью потушено, его площадь составила 110 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Двух дельфинов пришлось эвакуировать.
© пресс-служба ГУ МЧС РФ по СевастополюПожар в севастопольском дельфинарии в Крыму. 25 мая 2019
© пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю
Пожар в севастопольском дельфинарии в Крыму. 25 мая 2019
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария. Больше всего пострадал расположенный рядом павильон, в котором находятся сувенирные магазины.
"Сейчас работают полиция и следователи, выясняют причину возгорания", — рассказал собеседник агентства.