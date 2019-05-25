Силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) более 170 мин и снарядов, сообщили в субботу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 18 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 20 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 70 мин и 100 артснарядов. Также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.