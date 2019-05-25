Россия и Мексика ведут работу по расширению базы сотрудничества

МЕХИКО, 25 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россия и Мексика поддерживают регулярный политический диалог и ведут работу по расширению базы сотрудничества, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков по итогам своего визита в эту страну.

"После прихода к власти администрации президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог продолжить. Проведены встречи с двумя заместителями главы МИД Мексики – Хулианом Вентурой и Максимилиано Рейесом. Стоит вопрос о расширении и совершенствовании договорно-правовой базы", - заявил Рябков.

По его словам, речь идет о целом ряде соглашений, которые находятся в проработке, в том числе проекте договора о выдаче, проекте соглашения о безвизовом режиме поездок граждан, сотрудничестве между генеральными прокуратурами, соглашении о морском судоходстве, о взаимном признании дипломов и документов о научных степенях.

"Мы говорили о необходимости возобновления деятельности межправительственной комиссии, мы ждем назначения мексиканского сопредседателя. Мы удовлетворены, что есть подтверждение мексиканских коллег в плане готовности к этой работе", - сказал Рябков.