Рябков: диалог с Венесуэлой необходимо начинать без предварительных условий

МЕХИКО, 25 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россия считает деструктивной попытку сначала сменить власть в Венесуэле, а лишь затем начать диалог, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Попытки представить дело так, что сначала должна произойти реконфигурация власти, а потом возможен диалог, - деструктивны. Они ни к чему не приведут", - отметил Рябков.

Дипломат сообщил, что в ходе его визита в Мексику обсуждалась венесуэльская тематика. "Мы с уважением относимся к позиции мексиканской стороны, которая содержит в себе элемент определенной равноудаленности от правительства и непримиримой оппозиции", - отметил замглавы российского МИД.

По его словам, с мексиканскими коллегами состоялось обсуждение актуального видения ситуации с учетом деятельности ряда международных форматов по Венесуэле. "Диалог безальтернативен. Мы подчеркнули, что Россия руководствуется несколькими ключевыми позициями, в том числе, недопустимостью деструктивного внешнего вмешательства, прежде всего силового. Россия вместе с единомышленниками стоит на страже норм международного права, включая принцип суверенного равенства государств, мы исходим из того, что в данной ситуации необходим и возможен диалог без предварительных условий", - сказал Рябков.

"В нашем и мексиканском подходе есть немало точек соприкосновения, мы удовлетворены характером обсуждения этой темы, она привнесла в наши консультации элемент повышенной актуальности" - добавил замминистра.