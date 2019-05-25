Россия выступает за скорейшее заседание комиссии по СВПД, заявил Рябков

МЕХИКО, 25 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россия выступает за скорейшее проведение заседания комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы за то, чтобы мероприятие состоялось как можно быстрее, но логистикой, организационными моментами ведает европейская внешнеполитическая служба как координатор комиссии", - сказал Рябков.

По его словам, ранее комиссия собиралась в Вене, это было эффективно со всех точек зрения с учетом того, что это происходило в физической близости от офиса МАГАТЕ, что облегчало общение экспертов и руководителей делегаций с этой структурой, за которой сохраняется ключевая роль в проверке выполнения СВПД Ираном.

"Был пример, когда такие заседания проводились в привязке к сессии Совета управляющих МАГАТЕ. Ближайшая сессия состоится в десятых числах июня", - отметил дипломат.

Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.