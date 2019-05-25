Канада выбрала компанию, которая утилизирует мусор из Филиппин к концу лета

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Канады выбрали предприятие в городе Бернаби для утилизации мусора из Филиппин к концу лета, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте округа Метро-Ванкувер на юге Канады.

Ранее министр окружающей среды Канады Кэтрин Маккенна заявила, что транспортная компания Bollore Logistics Canada должна вывезти мусор с Филиппин в Канаду до конца июня. Однако Филиппины отвергли предложение Канады вывезти мусор из страны до конца июня и надеются, что он будет вывезен раньше.

Согласно документу, предприятие, преобразующее отходы в энергию, утилизирует около 1,5 тысячи тонн канадского мусора, который планируется вернуть в страну из Филиппин.

Отмечается, что данное предприятие было выбрано министерством окружающей среды из-за его близости к порту Ванкувер. Предприятие работает на протяжении более 25 лет и производит электроэнергию, покрывающую нужды примерно 16 тысяч домов. Согласно заявлению, оно является лучшим вариантом для окружающей среды для получения энергии и ресурсов из мусора, который не может быть повторно использован или переработан.

Согласно исследованиям, проведенным на Филиппинах в 2014 и 2015 году, мусор преимущественно состоит из бумаги и смешанного пластика с низким содержанием загрязняющих веществ. Ожидается, что округ утилизирует мусор к концу лета.

Ранее министр окружающей среды Канады Кэтрин Маккенна заявила, что транспортная компания Bollore Logistics Canada должна вывезти мусор с Филиппин в Канаду до конца июня.