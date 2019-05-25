Канада выбрала компанию, которая утилизирует мусор из Филиппин к концу лета

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Власти Канады выбрали предприятие в городе Бернаби для утилизации мусора из Филиппин к концу лета, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте округа Метро-Ванкувер на юге Канады.
Ранее министр окружающей среды Канады Кэтрин Маккенна заявила, что транспортная компания Bollore Logistics Canada должна вывезти мусор с Филиппин в Канаду до конца июня. Однако Филиппины отвергли предложение Канады вывезти мусор из страны до конца июня и надеются, что он будет вывезен раньше.
Согласно документу, предприятие, преобразующее отходы в энергию, утилизирует около 1,5 тысячи тонн канадского мусора, который планируется вернуть в страну из Филиппин.
Отмечается, что данное предприятие было выбрано министерством окружающей среды из-за его близости к порту Ванкувер. Предприятие работает на протяжении более 25 лет и производит электроэнергию, покрывающую нужды примерно 16 тысяч домов. Согласно заявлению, оно является лучшим вариантом для окружающей среды для получения энергии и ресурсов из мусора, который не может быть повторно использован или переработан.
Согласно исследованиям, проведенным на Филиппинах в 2014 и 2015 году, мусор преимущественно состоит из бумаги и смешанного пластика с низким содержанием загрязняющих веществ. Ожидается, что округ утилизирует мусор к концу лета.
Ранее министр окружающей среды Канады Кэтрин Маккенна заявила, что транспортная компания Bollore Logistics Canada должна вывезти мусор с Филиппин в Канаду до конца июня.
Ранее сообщалось, что Филиппины отозвали своего посла и консулов из Канады из-за того, что канадская сторона не начала вывоз мусора, незаконно ввезенного в 2013 году. В ответ власти Канады заявили, что разочарованы решением Филиппин, при этом МИД страны подтвердил обязательство вывезти мусор. Ранее канадские власти отказывались возвращать мусор, ссылаясь на отсутствие полномочий обязать частного перевозчика это сделать.