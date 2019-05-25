Рябков намерен посетить Венесуэлу летом

МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что намерен посетить Венесуэлу с визитом летом этого года.
"Поездка состоится, безусловно, в течение лета. Есть целый ряд других контактов, которые запланированы между Москвой и Каракасом, это будут межмидовские консультации. В зависимости от ситуации, разумеется, я получу соответствующие инструкции от министра и буду действовать, сообразуясь с ними и выполняя их", - сказал Рябков, комментируя возможность передачи послания от руководства России властям Венесуэлы.
При этом он не стал говорить, планируется ли визит в Москву президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Я не готов анонсировать никакие планы в этой области", - отметил дипломат.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.