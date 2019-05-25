Рябков намерен посетить Венесуэлу летом

"Поездка состоится, безусловно, в течение лета. Есть целый ряд других контактов, которые запланированы между Москвой и Каракасом, это будут межмидовские консультации. В зависимости от ситуации, разумеется, я получу соответствующие инструкции от министра и буду действовать, сообразуясь с ними и выполняя их", - сказал Рябков, комментируя возможность передачи послания от руководства России властям Венесуэлы.